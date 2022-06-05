Украинцам могут списать кредиты за уничтоженное жилье: в сети заподозрили подвох

В сети началось обсуждение о том, откуда возьмут деньги на покрытие задолженности

Части украинцев спишут долги по кредитам за приобретение недвижимости и другого имущества, если оно было уничтожено из-за обстрелов российских оккупантов, однако инициатива пришлась по душе не всем.

Как сообщил в своем Фейсбук глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, соответствующий законопроект уже был согласован НБУ и Кабмином.

"Человек не должен выплачивать долг за несуществующий объект", — написал Гетманцев.

По его словам, суть законопроекта заключается в том, что долги по потребительским кредитам на движимое и недвижимое имущество будут списаны в случае их уничтожения во время обстрелов россиян.

Документ будет передан в Верховную Раду на следующей неделе.

Вместе с тем предприниматель Олег Петриченко назвал такую идею "сладким, но опасным популизмом".

"Дело в том, что когда человек берет кредит, то банк дает ему не свои деньги, а деньги вкладчиков. То есть, за каждым кредитом стоит чей-то депозит, который нужно вернуть", — написал он в своем Фейсбук.

По его словам, просто "списать" подобные долги невозможно, так как за них все равно кто-то заплатит, а именно:

налогоплательщики, если деньги возьмут из бюджета;

все украинцы, если их списание произойдет за счет эмиссии;

будущие кредиторы, если власть "нагнет" банки.

Тем же вопросом задался и соучредитель партии "Демократична Сокира" Виктор Трегубов.

"Я извиняюсь, а согласно такой логике, если я возьму кредит, куплю яхту, а яхта в шторм утонет, то деньги можно не возвращать?", — написал он.

Как сообщалось ранее, в Украине с 1 июня банки отменили кредитные каникулы, однако люди, попавшие в сложное положение из-за войны все еще могут воспользоваться рядом льгот. Конечно для этого придется собрать ряд документов.