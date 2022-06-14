Нардепи пропонують списати кредити на майно, пошкоджене війною: що для цього потрібно

Позичальники можуть розраховувати на тимчасове скасування платежів за кредитами і навіть повне їх списання, щоправда, не всі

Незважаючи на скасування з 1 червня кредитних канікул у банках для боржників, народні депутати України вирішили дати українцям можливість не платити відсотки за позиками та самі кредити, правда якщо воно відповідає низці умов.

Так, 14 червня у Верховній Раді було зареєстровано законопроект №7441-1, яким пропонується внести зміни до Податкового кодексу України для полегшення становища боржників, чиє майно постраждало чи було знищено у ході російської агресії.

Призупинити платежі або повністю скасувати їх – який алгоритм

Пропонований парламентаріями текст законопроекту пропонує боржникам скористатися правом призупинити платежі за споживчими кредитами взятими на нерухомість або авто, або повністю їх анулювати.

Для цього в період дії військового стану в Україні та 3 місяців після його скасування, слід звернутися до кредитора із заявою про призупинення платежів за кредитом або навіть повного скасування.

Щоб домогтися права призупинити платежі, нерухомість або авто боржника має відповідати хоча б одному з таких критеріїв як:

перебувати на території тимчасово окупованої Росії чи території територіальних громад, що знаходяться у зоні бойових дій, перелік яких затверджується Кабміном;

отримати ушкодження внаслідок бойових дій;

бути знищеним унаслідок бойових дій.

Подавши заяву про зупинення платежів та документи, що підтверджують виконання хоча б однієї з цих умов, боржник може розраховувати на зупинення платежів за кредитом на строк дії воєнного стану та 90 днів після його скасування.

Також боржник може розраховувати на повне скасування свого кредиту та платежів по ньому, щоправда для цього необхідно, щоб майно, придбане в кредит, одночасно відповідало таким умовам:

майно було повністю знищено внаслідок бойових дій;

загальна площа майна, на яку взятий кредит не перевищує 140 кв. м. для квартири та 250 кв. м. для житлового будинку і якщо це єдине місце проживання сім'ї позичальника, а робочий об'єм двигуна знищеного авто не перевищує 2,5 л

станом на 23 лютого 2022 року за кредитами не було прострочених платежів;

метою кредиту було придбання, будівництво чи ремонт нерухомості, або придбання авто.

Коли боржник зобов’язаний сплачувати кредит

Якщо боржник не може списати заборгованість повністю, він повинен буде відновити кредитні платежі з дня отримання від держави компенсації за пошкоджене/знищене майно.

При цьому якщо кредитор повністю списав кредит боржнику, позикодавець має право звернутися до держави за отриманням компенсації за знищене та списане майно.

Зазначимо, що одним із авторів документа є одіозний голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев, тож українці запідозрили у цій пропозиції черговий популізм народних обранців.