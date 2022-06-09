"ПриватБанк" пішов назустріч боржникам по кредитках: подробиці

Банк запропонує клієнтам програми реструктуризації

З початку літа державний "ПриватБанк" скасував кредитні канікули для фізичних осіб та бізнесу, а це означає, що клієнти фінустанови зобов'язані вносити щомісячні платежі за картковими кредитами. При цьому банк піде назустріч тим, хто не має змоги погашати свої борги.

Про це у коментарі "Мінфіну" розповів керівник дирекції роздрібного бізнесу "ПриватБанку" Дмитро Мусієнко. За його словами, боржникам запропонують кільки варіантів виплат.

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Представник банку зазначив, що тим українцям, які не мають змоги платити по кредитах, штрафні санкції нараховуватися не будуть, однак співробітники "ПриватБанку" телефонуватимуть клієнтам і нагадуватимуть про необхідність вносити кошти.

Мусієнко додав, що фінустанова підготувала кілька програм реструктуризації кредитів для різних категорій клієнтів і по кожному з продуктів банку — за кредитними картками їх є аж 4.

"Так, для клієнтів, які можуть своєчасно вносити обов'язковий щомісячний платіж у розмірі 5% від суми заборгованості, пропонуватиметься знижена ставка – 1,7%. Для клієнтів з обмеженими фінансовими можливостями встановимо менший щомісячний платіж від 1,5 до 4,9%. Для клієнтів, які зовсім не можуть платити, оформлятимемо окремі кредити", – розповів топменеджер "ПриватБанку".

При цьому прессекретар "ПриватБанку" Олег Серга додав, що українці з регіонів, де немає бойових дій, за власним бажанням продовжують повертати гроші за кредити. Він зазначив, що рівень сплат становить до 65%, тобто майже 7 з 10 клієнтів банку повертають взяті у борг кошти.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "ПриватБанк" запустив ще одну зручну для українців послугу — можливість поповнювати картки готівкою на касах торговельних точок.