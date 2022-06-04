Клієнтів "ПриватБанку" обманюють за новою схемою: як не стати жертвою афери

"Приват" розміщує інформацію щодо держвиплат виключно на офіційних сайтах банку та інших державних служб

В Україні зафіксували появу фейкових сайтів "ПриватБанку" та "Дії". Українців закликають бути обачними і не переходити на такі портали, адже це може бути дуже небезпечно.

Про це у суботу, 4 травня, у своєму Телеграм-каналі повідомила Бердянська міська рада, наголосивши, що відмінність оригінального сайту від підробки можна помітити у назві посилання: сайти-оригінали мають у кінці ".ua", ".com" або ".gov.", натомість фейки містять закінчення ".org" чи ".site". Окрім того, зазначається, що посилання на псевдо-портали зазвичай вкрай важко розібрати, адже вони складаються з незрозумілих слів.

Наразі відомо, що "ПриватБанк" вже встиг подати заяву до кіберполіції та співпрацює з правоохоронними органами, аби оперативно блокувати групи шахраїв, які розсилають українцям повідомлення та запрошення скористатися фейковим ботом "Дія" під приводом отримання державної грошової допомоги.

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Як діють шахраї?

Фейковий Телеграм-бот пропонує своїм користувачам перейти за посиланнями на сайти, які незаконно використовують айдентику "ПриватБанку" та додатку "Приват24". Перехід на такі портали може потягнути за собою зняття грошей з рахунків громадян, адже вимагає ввести номери та строк дії карток,а також анкетні дані клієнтів.

У "ПриватБанку" наголошують, що інформація щодо державних виплат, а також порядок їх отримання розміщується виключно на офіційних сайтах держслужб та самого банку. Що стосується подачі заявок на отримання коштів від уряду, то це можна зробити лише через відповідні адмінцентри або у застосунку "Дія".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що з 1 червня "ПриватБанк відмінив "кредитні канікули", які були впроваджені через повномасштабне вторгнення росії, тож українцям доведеться підготуватися до повернення обов'язкових платежів по заборгованостях.

Також нагадаємо, що один з українських банків офіційно оголосили банкрутом.