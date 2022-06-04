Клиентов "ПриватБанка" обманывают по новой схеме: как не стать жертвой аферы

"Приват" размещает информацию о госвыплатах исключительно на официальных сайтах банка и других государственных служб

В Украине зафиксировали появление фейковых сайтов "ПриватБанка" и "Дии". Украинцев призывают быть осмотрительными и не переходить на такие порталы, ведь это может быть очень опасно.

Об этом в субботу, 4 мая, в своем Телеграмм-канале сообщил Бердянский городской совет, подчеркнув, что отличие оригинального сайта от подделки можно заметить в названии ссылки: сайты-оригиналы имеют в конце ".ua", ".com" или "." gov.", а фейки содержат окончание ".org" или ".site". Кроме того, отмечается, что ссылки на псевдо-порталы, как правило, крайне трудно разобрать, ведь они состоят из непонятных слов.

Пока известно, что "ПриватБанк" уже успел подать заявление в киберполицию и сотрудничает с правоохранительными органами, чтобы оперативно блокировать группы мошенников, которые рассылают украинцам сообщения и приглашения воспользоваться фейковым ботом "Дия" под предлогом получения государственной денежной помощи.

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Как действуют мошенники?

Фейковый Телеграмм-бот предлагает своим пользователям перейти по ссылкам на сайты, незаконно использующие айдентику "ПриватБанка" и приложение "Приват24". Переход на такие порталы может повлечь за собой снятие денег со счетов граждан, поскольку требует ввести номера и сроки действия карт, а также анкетные данные клиентов.

В "ПриватБанке" отмечают, что информация о государственных выплатах, а также порядок их получения размещается исключительно на официальных сайтах госслужб и самого банка. Что касается подачи заявок на получение средств от правительства, то это можно сделать только через соответствующие админцентры или в приложении "Дия".

Ранее "Телеграф" сообщал, что с 1 июня "ПриватБанк отменил "кредитные каникулы", которые были внедрены из-за полномасштабного вторжения россии, поэтому украинцам придется подготовиться к возвращению обязательных платежей по задолженностям.

Также напомним, что один из украинских банков официально был объявлен банкротом.