"ПриватБанк" пошел навстречу должникам по кредиткам: подробности

Банк предложит клиентам программы реструктуризации

С начала лета государственный ПриватБанк отменил кредитные каникулы для физических лиц и бизнеса, а это значит, что клиенты финучреждения обязаны вносить ежемесячные платежи по карточным кредитам. При этом банк пойдет навстречу тем, кто не может погашать свои долги.

Об этом в комментарии "Минфину" рассказал руководитель дирекции розничного бизнеса "ПриватБанка" Дмитрий Мусиенко. По его словам, должникам будет предложено несколько вариантов выплат.

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Представитель банка отметил, что тем украинцам, которые не могут платить по кредитам, штрафные санкции начисляться не будут, однако сотрудники "ПриватБанка" будут звонить по телефону клиентам и напоминать о необходимости вносить средства.

Мусиенко добавил, что финучреждение подготовило несколько программ реструктуризации кредитов для разных категорий клиентов и по каждому из продуктов банка — по кредитным картам их аж 4.

"Так, для клиентов, которые могут своевременно вносить обязательный ежемесячный платеж в размере 5% от суммы задолженности, будет предлагаться пониженная ставка – 1,7%. Для клиентов с ограниченными финансовыми возможностями установим меньший ежемесячный платеж от 1,5 до 4,9 %. Для клиентов, которые совсем не могут платить, будем оформлять отдельные кредиты", – рассказал топ-менеджер "ПриватБанка".

При этом пресс-секретарь "ПриватБанка" Олег Серга добавил, что украинцы из регионов, где нет боевых действий, по собственному желанию продолжают возвращать деньги за кредиты. Он отметил, что уровень уплат составляет до 65%, то есть почти 7 из 10 клиентов банка возвращают взятые взаймы средства.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "ПриватБанк" запустил еще одну удобную для украинцев услугу — возможность пополнять карты наличными на кассах торговых точек.