Українцям можуть списати кредити за знищене житло: у мережі запідозрили неладне

У мережі почалося обговорення, звідки візьмуть гроші на покриття заборгованості.

Частині українців спишуть борги за кредитами за придбання нерухомості та іншого майна, якщо воно було знищено через обстріл російських окупантів, проте ініціатива припала до душі не всім.

Як повідомив у своєму Фейсбуку голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, відповідний законопроєкт уже був узгоджений НБУ та Кабміном.

"Людина не повинна виплачувати борг за неіснуючий об’єкт", — написав Гетьманцев.

За його словами, суть законопроєкту полягає в тому, що борги за споживчими кредитами на рухоме та нерухоме майно буде списано у разі його знищення під час обстрілів росіян.

Документ буде передано до Верховної Ради наступного тижня.

Водночас підприємець Олег Петриченко назвав таку ідею "солодким, але небезпечним популізмом".

"Річ у тому, що коли людина бере кредит, то банк дає їй не свої гроші, а гроші вкладників. Тобто, за кожним кредитом стоїть чийсь депозит, який треба повернути", — написав він у своєму Фейсбуку.

За його словами, просто "списати" подібні борги неможливо, тому що за них все одно хтось заплатить, а саме:

платники податків, якщо гроші візьмуть із бюджету;

всі українці, якщо їхнє списання відбудеться коштом емісії;

майбутні кредитори, якщо влада "нагне" банки.

Тим же питанням поставив і співзасновник партії "Демократична Сокира" Віктор Трегубов.

"Я вибачаюсь, а згідно з такою логікою, якщо я візьму кредит, куплю яхту, а яхта у шторм потоне, то гроші можна не повертати?", — написав він.

Як повідомлялося раніше, в Україні з 1 червня банки скасували кредитні канікули, проте люди, які потрапили в складне становище через війну, все ще можуть скористатися низкою пільг. Звичайно для цього доведеться зібрати низку документів.