Ціни на житло в новобудовах зростають: де за "квадрати" просять найбільше

Ціни на будматеріали зростають, що призводить і до дорожчання житла

Ціни на квартири в новобудовах по всій Україні продовжують стрімко зростати як у гривневому, так і доларовому еквіваленті.

Як свідчать дані дослідження ЛУН, зростання цін на житло спостерігається на всій території країни, проте це відбувається нерівномірно. На думку експертів, збільшення вартості "квадратів" диктується в першу чергу подорожчанням будматеріалів.

Наприклад, у Києві відновили будівництво 43 житлових комплексів, що складає 23% від довоєнного рівня. Ціни на житло у новобудовах у столиці піднялися на 4,4% до 1410 доларів за квадратний метр.

У Київській області ціни на "квадрати" взагалі підстрибнули на 12,2% і тепер становлять 765 доларів.

Проте, навіть цей показник не є рекордним. Першість у цьому плані тримає Хмельницька область, де ціни підскочили на 15,5%.

Єдиною областю, де ціни пішли проти тенденції, залишається Запорізька область, там ціни впали на 2%, проте це може бути пов’язане з тим, що частина області знаходиться під окупацією.

Читайте також: Категорія Нерухомість Квартири в Україні стануть дешевшими, але не скрізь: експерт розповів, чого чекати від ринку нерухомості Наразі українців цікавить житло у західних областях України, а тому там падіння цін у найближчому майбутньому чекати не варто.

Як повідомлялося раніше, через початок бойових дій в Україні значно зріс попит на оренду житла, однак у низці областей ціни на орендоване житло навпаки впали.