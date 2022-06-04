Цены на жилье в новостройках растут: где за "квадраты" просят больше всего

Цены на стройматериалы растут, что приводит и к дорожанию жилья

Цены на квартиры в новостройках по всей Украине продолжают стремительно расти как в гривневом, так и в долларовом эквиваленте.

Как свидетельствуют данные исследования ЛУН, рост цен на жилье наблюдается на всей территории страны, однако это происходит неравномерно. По мнению экспертов увеличение стоимости "квадратов" диктуется в первую очередь дорожанием стройматериалов.

Например, в Киеве возобновили строительство 43 жилых комплексов, что составляется 23% от довоенного уровня. Цены на жилье в новостройках в столице поднялись на 4,4% до 1410 долларов за квадратный метр.

В Киевской области цены на "квадраты" и вовсе подпрыгнули на 12,2% и теперь составляют 765 долларов.

Однако даже этот показатель не является рекордным. Первенство в этом плане держит Хмельницкая область, где цены подскочили на 15,5%

Единственной областью, где цены пошли против тенденции остается Запорожская область, там цены упали на 2%, однако это может быть связано с тем, что часть области находится под оккупацией.

Читайте также: Категория Недвижимость Квартиры в Украине станут дешевле, но не везде: эксперт рассказал, чего ждать от рынка недвижимости В настоящее время украинцев интересует жилье в западных областях Украины, а потому там падения цен в ближайшем будущем ждать не стоит.

Как сообщалось ранее, из-за начала боевых действий в Украине значительно вырос спрос на аренду жилья, однако в ряде областей цены на съемное жилье наоборот упали.