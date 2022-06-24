Банкомат "з'їв" карту за кордоном: що робити клієнтам українських банків

Треба бути готовим до того, що процедура повернення картки може затягнутися

З початку російського повномасштабного вторгнення в Україну за кордон були змушені виїхати мільйони громадян. В інших країнах можуть виникати ситуації, коли банкомат не віддає карту українського банку.

Що робити, якщо таке трапилося за кордоном, і які є шляхи повернення банківської карти, розповів "Фінкульт".

"Якщо ви потрапили в таку ситуацію, перш за все у перші хвилини не потрібно панікувати! З вашими коштами нічого не станеться, якщо діяти зважено, адже гроші знаходяться на банківському картковому рахунку", — йдеться у повідомленні.

Банкомат "зажував" карту — що робити?

Спробуйте натиснути на банкоматі клавішу "Cancel" й утримувати її протягом 5 хвилин. Є випадки, коли банкомат скасовує операцію й повертає карту клієнту. Інколи достатньо зачекати 15-20 хвилин біля банкомата, щоб програма перезапустилася й банкомат віддав карту.

Якщо карту забрати з банкомата не вдалося — зв'яжіться з банком, який видав карту в Україні, щоб поінформувати фінансову установу про ситуацію, що склалася.

Далі карту треба заблокувати, щоб вашими коштами ніхто не зміг скористатися. Це можна зробити через гарячу лінію банка, або через додаток на телефоні.

Після блокування карти зверніться до банку, банкомат якого забрав вашу карту, та поясніть цю ситуацію співробітникам. Вам можуть відмовити у поверненні карти до з'ясування обставин, а є й такі випадки, коли процедура повернення є неможливою, адже картки знищують при інкасації.

Якщо карту повернути таки не вдалося, то отримати нову ви зможете вже в Україні. Вона прикріплена до рахунку, тому кошти збережуться в банку до моменту вашого повернення.

Фахівці радять українцям, які їдуть за кордон, мати при собі декілька карток, щоб у разі втрати однієї з них, ви змогли переказати кошти через онлайн-банкінг на іншу карту та скористатися нею.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що робити, якщо банк заблокував картковий рахунок. Також ми публікували поради для людей, які намагаються поповнити банківський рахунок, перебуваючи за кордоном.