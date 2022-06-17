"ПриватБанк" запропонував українцям нову послугу у "Приват24"

Клієнт отримає сповіщення, як тільки система знайде відповідність пошуку

Український "ПриватБанк", який нещодавно почав виплачувати гроші нужденним громадянам, пропонує своїм користувачам нову послугу. Вона торкнеться системи подорожей усередині країни – за допомогою залізничного сполучення.

Як зазначають у пресслужбі фінустанови, завдяки покращеній системі моніторингу квитків більше не доведеться шукати краще місце через різні сервіси. Тепер за вас це може зробити "Приват24".

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Банкіри зазначають, що дискомфорт щодо тривалих поїздок "Укрзалізницею" тепер має залишитись у минулому. Моніторинг через мобільний додаток "Привата" допоможе купувати квитки швидко і на місця, що цікавлять вас, а не бокові полиці.

Послуга доступна як для телефонів на Android, так і для iOS. Для того, щоб нею скористатися, варто лише оновити додаток до останньої версії.

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Використати моніторинг простіше простого:

залишаєте заявку в меню "Транспорт", де вибираєте варіант "Поїзд";

вибираєте саму функцію "Моніторинг квитків";

відзначаєте потрібні типи вагонів і навіть полиць.

Як тільки вільні квитки з’являться, система або сама викупить їх для вас, або надішле оповіщення, щоб ви оцінили "її старання".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як можна відновити доступ до "Привату24", якщо його було втрачено через перебування на тимчасово окупованих росіянам територіях.