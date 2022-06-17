"ПриватБанк" предложил украинцам новую услугу в "Приват24"

Клиент получит оповещение, как только система найдет соответствие поиску

Украинский "ПриватБанк", который не так давно начал выплачивать деньги нуждающимся гражданам, предлагает своим пользователям новую услугу. Она коснется системы путешествий внутри страны — с помощью железнодорожного сообщения.

Как отмечают в пресс-службе финучреждения, благодаря улучшенной системе мониторинга билетов больше не придется выискивать лучшее место через различные сервисы. Теперь за вас это может сделать "Приват24".

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Банкиры отмечают, что дискомфорт насчет длительных поездок "Укрзализныцей" теперь должен остаться в прошлом. Мониторинг через мобильное приложение "Привата" поможет покупать билеты быстро и на интересующие вас места, а не боковые полки.

Услуга доступна как для телефонов на Android, так и iOS. Для того, чтобы ею воспользоваться, всего лишь нужно обновить приложение до последней версии.

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Использовать мониторинг проще простого:

оставляете заявку в меню "Транспорт", где выбираете вариант "Поезд";

выбираете саму функцию "Мониторинг билетов";

отмечаете нужные типы вагонов и даже полок.

Как только свободные билеты появятся, система либо сама выкупит их для вас, или пришлет оповещение, дабы вы оценили "ее старания".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как можно восстановить доступ к "Привату24", если он был утерян из-за пребывания на временно оккупированных россиянам территориях.