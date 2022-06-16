Как восстановить доступ к "Приват24": банк рассказал о плане действий для части украинцев

Доступ к приложению можно получить, находясь на временно оккупированных территориях Украины

Клиенты "ПриватБанка", которые в результате войны оказались на временно оккупированных россиянами территориях, могут восстановить доступ к онлайн-банкингу "Приват24". Для этого вам понадобятся ваши документы, камера на телефоне и банковская карта.

Как рассказали в Службе поддержки банка, процедура называется селфи-верификация и осуществить ее можно в онлайн-чате банка, если иметь подключение к интернету.

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Так, желающим восстановить доступ нужно иметь документ, который может идентифицировать клиента, банковскую карту "ПриватБанка" и камеру на телефоне.

Далее алгоритм действий выглядит следующим образом:

Зайдите в помощь онлайн. В правом углу значка Уведомление напишите, что требуется подключение к оператору чата. Пройдите селфи-верификацию. После ее успешного завершения будет восстановлен доступ к личному "Приват24".

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Кроме того, в приложении "Приват24" клиенты могут отключить пароль — это может понадобиться тем, кто постоянно их забывает, чтобы в дальнейшем не вводить его.

Отменить ввод пароля можно так: слева в углу нажать на фото клиента, нажать на функцию "безопасность". Далее появится вход без ввода пароля, где нужно поставить "галочку".

Ранее "Телеграф" сообщал, что "ПриватБанк" пошел навстречу должникам по кредиткам и предложил четыре разных программы для тех, кто не имеет возможности вернуть заемные у банка средства своевременно.