Пополнение банковских карт: в "ПриватБанке" дали советы части украинцев

Есть три способа пополнения банковской карты, если вы находитесь за границей

После полномасштабного российского вторжения в Украину за границу были вынуждены уехать более 6 миллионов человек. Однако у многих граждан Украины не исчезла необходимость пользоваться услугами украинского "ПриватБанка", в частности, пополнять карты для расчета за услуги или уплаты кредитов.

В "ПриватБанке" клиентам сообщили сразу три способа, которые позволят перевести средства из-за границы в Украину. Сотрудник финучреждения добавил, что любое пополнение даже собственной карты за пределами Украины расценивается банком как перевод средств из-за границы.

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1. Как пополнить карту "ПриватБанк" через систему срочных переводов

Для пополнения карты с помощью международных систем срочных переводов следует знать ФИО на латинице, страну и город, в котором находится получатель средств. Таких систем сразу восемь, однако самая распространенная и всем известная — Western Union.

Соответственно в стране, где вы находитесь, нужно найти банк, переводящий средства через Western Union и обратиться к работнику. После этого нужно указать ФИО человека, на которого зарегистрирована карта "ПриватБанка", страна и город, куда отправятся ваши средства. После этого кассир передаст вам контрольный код, который нужно сообщить получателю.

Следует отметить, что для осуществления перевода и его получения потребуется паспорт. Получатель сможет забрать платеж на кассе "ПриватБанка" в городе, указанном отправителем.

2. Как пополнить карту "ПриватБанк" через Swift

Для этого понадобятся реквизиты валютной карты "ПриватБанка", на которую будет засчитываться перевод. Узнать их можно в "Приват24" (сайт или приложение на смартфоне) в разделе Переводы — Swift, далее выбрать соответствующую валюту и получить реквизиты онлайн.

Уже с этими реквизитами нужно обратиться в банк страны, где вы находитесь, и совершить перевод. Кроме того, провести Swift-платеж можно и в "Приват24" в разделе Swift — нужно указать страну получателя, валюту и сумму перевода, а затем ввести назначение платежа и реквизиты карты "ПриватБанка". Средства зачислят на счет получателя в течение 3 банковских дней (обычно это происходит быстрее).

3. Как пополнить карту "ПриватБанк" с иностранной карты Visa/MasterCard

Обратитесь в иностранный банк, выдавший карту. На кассе объясните, что вы хотите перевести средства на карту "ПриватБанка" Visa/MasterCard в Украине. После этого укажите полный номер карты и ФИО получателя (латиницей). Работник банка может просить вас заполнить некоторые бланки, после удачной операции перевод будет идти на счет получателя в течение трех дней.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "ПриватБанк" продлил срок действия так называемых "кредитных каникул", которые вводились из-за войны в Украине. Так, клиентам вернут кредитную ставку в 1,7%, но при определенных условиях.