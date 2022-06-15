Поповнення банківських карток: у "ПриватБанку" дали поради частині українців

Є три способи поповнення банківської картки, якщо ви перебуваєте за кордоном

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну за кордон були змушені виїхати понад 6 мільйонів осіб. Однак, у багатьох громадян України не зникла необхідність користуватися послугами українського "ПриватБанку", зокрема, поповнювати картки для розрахунку за послуги чи сплати кредитів.

У "ПриватБанку" клієнтам повідомили одразу три способи, які дозволять переказати кошти з-за кордону в Україну. Співробітник фінустанови додав, що будь-яке поповнення навіть власної карти за межами України розцінюється банком як переказ коштів з-за кордону.

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1. Як поповнити карту "ПриватБанк" через систему термінових переказів

Для поповнення карти за допомогою міжнародних систем термінових переказів треба знати ПІБ на латиниці, країну та місто, у якому знаходиться отримувач коштів. Таких систем є одразу вісім, однак найпоширеніша і всім відома — Western Union.

Відповідно у країні, де ви знаходитесь, треба знайти банк, який переказує кошти через Western Union і звернутися до працівника. Після цього треба вказати ПІБ людини, на яку зареєстрована картка "ПриватБанку", країну та місто, куди відправляться ваші кошти. Після цього касир передасть вам контрольний код, який необхідно повідомити одержувачу.

Варто зазначити, що для здійснення переказу і для його отримання знадобиться паспорт. Отримувач забрати платіж зможе на касі "ПриватБанку" у тому місті, яке було вказано відправником.

2. Як поповнити карту "ПриватБанк" через Swift

Для цього знадобляться реквізити валютної карти "ПриватБанку", на яку зараховуватиметься переказ. Дізнатися їх можна у "Приват24" (сайт, або додаток на смартфоні) у розділі Перекази — Swift, далі обрати відповідну валюту й отримати реквізити онлайн.

Вже з цими реквізитами треба звернутися до банку країни, де ви перебуваєте, та здійснити переказ. Крім того, провести Swift-платіж можна і в "Приват24" у розділі Swift — треба вказати країну одержувача, валюту та суму переказу, а потім ввести призначення платежу та реквізити карти "ПриватБанку". Кошти зарахують на рахунок отримувача протягом 3 банківських днів (зазвичай, це відбувається швидше).

3. Як поповнити карту "ПриватБанк" з іноземної карти Visa/MasterCard

Зверніться в іноземний банк, який видав карту. На касі поясніть, що ви хочете переказати кошти на карту "ПриватБанку" Visa/MasterCard в Україну. Після цього вкажіть повний номер карти та ПІБ отримувача (латиницею). Працівник банку може просити вас заповнити деякі бланки, після упішної операції переказ йтиме на рахунок отримувача протягом трьох днів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "ПриватБанк" подовжив строк дії так званих "кредитних канікул", які вводилися через війну в Україні. Так, клієнтам повернуть кредитну ставку у 1,7%, але за певних умов.