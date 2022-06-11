Деньги будут недоступны: в Украине временно приостановит работу "Приват24"

Проведение финансовых операций будут недоступными

В ночь с субботы, 11 июня, на воскресенье, 12 июня, "ПриватБанк" приостановит работу приложения и web-версии "Приват24" из-за проведения регламентных работ. Предварительно, украинцы не смогут проводить какие-либо финансовые операции до 5 утра.

Об этом сообщил пресс-центр банковского учреждения в своем Telegram-канале, отметив, что время проведения ремонта было выбрано с учетом потребностей клиентов, ведь ночью, как правило, финансовые операции проводятся крайне редко.

Также отмечается, что приложение "Приват24" не будет работать с полуночи до пяти часов утра.

"Для безопасной и качественной работы сервисов ПриватБанк проводит текущие регламентные работы в "Приват24" в ночное время 12 июня. Во время проведения работ 12 июня с 0:00 до 5:00 утра — приложение и web-версия "Приват24" будут недоступны", — говорится в тексте публикации.

Проверенные новости о войне и не только – ищите в нашем Telegram

Ранее "Телеграф" сообщал, что "ПриватБанк" принял решение продлить срок действия так называемых "кредитных каникул", которые были введены из-за военной агрессии россии. В частности, один из ведущих украинских банков пообещал клиентам не прекращать действие льготной кредитной ставки в 1,7%, если они будут ежемесячно погашать свою задолженность суммой не менее 5% от общей суммы долга.