Гроші будуть недоступні: в Україні тимчасово призупинить роботу "Приват24"

Проведення фінансових операцій будуть недоступними

Уночі з суботи, 11 червня, на неділю, 12 червня, "ПриватБанк" призупинить роботу додатка та web-версії "Приват24" через проведення регламентних робіт. Попередньо, українці не матимуть змоги проводити будь-які фінансові операції до 5 ранку.

Про це повідомив пресцентр банківської установи у своєму Telegram-каналі, відзначивши, що час проведення ремонту було обрано з урахуванням потреб клієнтів, адже уночі, як правило, фінансові операції проводяться вкрай рідко.

Також зазначається, що додаток "Приват24" не працюватиме з опівночі до п'ятої години ранку.

"Для безпечної та якісної роботи сервісів ПриватБанк проводить поточні регламентні роботи в "Приват24" у нічний час 12 червня. Під час проведення робіт 12 червня з 0:00 до 5:00 ранку — додаток та web-версія "Приват24" будуть недоступні", — йдеться в тексті публікації.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, що "ПриватБанк" прийняв рішення подовжити строк дії так званих "кредитних канікул", які були впроваджені через військову агресію росії. Зокрема, один з провідних українських банків пообіцяв клієнтам не припиняти дію пільгової кредитної ставки у 1,7%, якщо вони щомісячно погашатимуть свою заборгованість сумою не меншою 5% від загальної суми боргу.