Як відновити доступ до "Приват24": банк розповів план дій для частини українців
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Доступ до додатка можна отримати, перебуваючи на тимчасово окупованих територіях України
Клієнти "ПриватБанку", які через війну опинилися на тимчасово окупованих росіянами територіях, маються відновити доступ до онлайн-банкінгу "Приват24". Для цього знадобляться ваші документи, камера на телефоні та банківська карта.
Як розповіли у Службі підтримки банку, процедура має назву селфі-верифікація і здійснити її можна в онлайн-чаті банку, якщо мати підключення до інтернету.
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Так, охочим відновити доступ треба мати документ, який може ідентифікувати клієнта, банківську карту "ПриватБанку" та камеру на телефоні.
Далі алгоритм дій має такий вигляд:
- Зайдіть у допомогу онлайн.
- У правому кутку у значку "Сповіщення" напишіть, що вам треба підключення до оператора чату.
- Пройдіть селфі-верифікацію.
- Після успішного її завершення буде відновлено доступ до особистого "Приват24".
Крім того, у додатку "Приват24" клієнти мають змогу відключити пароль — це може знадобитися тим, хто постійно їх забуває, аби надалі не вводити його.
Скасувати введення пароля можна так: зліва у кутку натиснути фото клієнта, натиснути на функцію "безпека". Далі з'явиться — вхід без введення пароля, де потрібно поставити "галочку".
Раніше "Телеграф" повідомляв, що "ПриватБанк" пішов назустріч боржникам по кредитках і запропонував чотири різні програми для тих, хто не має змоги повернути позичені у банку кошти своєчасно.