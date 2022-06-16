Як відновити доступ до "Приват24": банк розповів план дій для частини українців

Доступ до додатка можна отримати, перебуваючи на тимчасово окупованих територіях України

Клієнти "ПриватБанку", які через війну опинилися на тимчасово окупованих росіянами територіях, маються відновити доступ до онлайн-банкінгу "Приват24". Для цього знадобляться ваші документи, камера на телефоні та банківська карта.

Як розповіли у Службі підтримки банку, процедура має назву селфі-верифікація і здійснити її можна в онлайн-чаті банку, якщо мати підключення до інтернету.

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Так, охочим відновити доступ треба мати документ, який може ідентифікувати клієнта, банківську карту "ПриватБанку" та камеру на телефоні.

Далі алгоритм дій має такий вигляд:

Зайдіть у допомогу онлайн. У правому кутку у значку "Сповіщення" напишіть, що вам треба підключення до оператора чату. Пройдіть селфі-верифікацію. Після успішного її завершення буде відновлено доступ до особистого "Приват24".

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Крім того, у додатку "Приват24" клієнти мають змогу відключити пароль — це може знадобитися тим, хто постійно їх забуває, аби надалі не вводити його.

Скасувати введення пароля можна так: зліва у кутку натиснути фото клієнта, натиснути на функцію "безпека". Далі з'явиться — вхід без введення пароля, де потрібно поставити "галочку".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "ПриватБанк" пішов назустріч боржникам по кредитках і запропонував чотири різні програми для тих, хто не має змоги повернути позичені у банку кошти своєчасно.