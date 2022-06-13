"ПриватБанк" начал выплачивать деньги украинцам: кто и как сможет получить помощь

Выплаты получат семьи, зарегистрированные в Министерстве социальной политики как малообеспеченные

В рамках нового проекта Международного Комитета "Красного Креста" и Министерства социальной политики "ПриватБанк" начал выдавать украинцам социальную помощь в размере 2 500 гривен. Деньги будут выплачиваться в течение трех месяцев.

Как сообщили в пресс-центре учреждения, указанные средства смогут получить члены малообеспеченных семей, проживавших в одном из регионов, пострадавших от вооруженной агрессии россии, а именно:

Донетчина,

Луганщина,

Запорожье,

Житомирщина,

Киевщина,

Николаевщина,

Сумщина,

Харьковщина,

Херсонщина,

Черновцы.

Стоит отметить, что выехала эта семья в другую область или все же осталась дома для получения денежной помощи значения не имеет.

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Как получить деньги?

В банке объяснили, что помощь от "Красного Креста" украинцы смогут получить в банковском отделении или на карту "Привата". Регистрироваться для этого не нужно. Минсоцполитики будет перечислять средства через PrivatMoney главе домохозяйства, чья банковская карта зарегистрирована в министерстве. В противном случае помощь можно получить в отделении банка или по телефону 3700, указав номер карты при получении или наличными.

Об участии в программе получателей помощи будут сообщать посредством SMS-сообщения от Международного комитета "Красного Креста".

Ранее "Телеграф" сообщал, что "ПриватБанк" принял решение продлить срок действия так называемых "кредитных каникул", которые были введены из-за военной агрессии россии. В частности, клиентам вернут кредитную ставку в 1,7%, но при одном условии.