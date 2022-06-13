"ПриватБанк" почав виплачувати гроші українцям: хто і як зможе отримати допомогу

Виплати отримають сім’ї, зареєстровані в Міністерстві соціальної політики як малозабезпечені

У рамках нового проєкт Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Міністерству соціальної політики "ПриватБанк" розпочав видавати українцям соціальну допомогу в розмірі 2 500 гривень. Гроші виплачуватимуться впродовж трьох місяців.

Як повідомили у пресцентрі установи, вказані кошти матимуть змогу отримати члени малозабезпечених родин, які проживали в одному з регіонів, що постраждали від збройної агресії росії, а саме:

Донеччина,

Луганщина,

Запоріжжя,

Житомирщина,

Київщина,

Миколаївщина,

Сумщина,

Харківщина,

Херсонщина,

Чернігівщина.

Варто відзначити, що виїхала ця сім’я до іншої області чи залишилася вдома для отримання грошової допомоги значення не має.

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Як отримати гроші?

У банку пояснили, що допомогу від "Червоного Хреста" українці матимуть змогу отримати у банківському відділенні або на картку "Привата". Реєструватися для цього не потрібно. Мінсоцполітики перераховуватиме кошти через PrivatMoney главі домогосподарства, чия банківська картка зареєстрована в міністерстві. А якщо ні, то допомогу можна отримати у відділенні банку або за телефоном 3700, вказавши номер картки при отриманні або готівкою.

Про участь у програмі отримувачів допомоги сповіщатимуть за допомогою SMS-повідомлення від Міжнародного комітету "Червоного Хреста".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "ПриватБанк" прийняв рішення подовжити строк дії так званих "кредитних канікул", які були впроваджені через військову агресію росії. Зокрема, клієнтам повернуть кредитну ставку у 1,7%, але за однієї умови.