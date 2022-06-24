Банкомат "съел" карту за границей: что делать клиентам украинских банков

Надо быть готовым к тому, что процедура возврата карты может затянуться

С начала российского полномасштабного вторжения в Украину за границу были вынуждены уехать миллионы граждан. В других странах могут возникать ситуации, когда банкомат не отдает карту украинскому банку.

Что делать, если такое случилось за границей, и каковы пути возврата банковской карты, рассказал "Финкульт".

"Если вы попали в такую ситуацию, прежде всего, в первые минуты не нужно паниковать! С вашими средствами ничего не произойдет, если действовать взвешенно, ведь деньги находятся на банковском карточном счете", — говорится в сообщении.

Банкомат "зажевал" карту — что делать?

Попытайтесь нажать на банкомате клавишу "Cancel" и удерживать ее в течение 5 минут. Есть случаи, когда банкомат отменяет операцию и возвращает карту клиенту. Иногда достаточно подождать 15-20 минут у банкомата, чтобы программа перезапустилась, и банкомат отдал карту.

Если карту забрать из банкомата не удалось — свяжитесь с банком, который выдал карту в Украине, чтобы проинформировать финансовое учреждение о сложившейся ситуации.

Далее карту нужно заблокировать, чтобы вашими средствами никто не смог воспользоваться. Это можно сделать через горячую линию банка или через приложение на телефоне.

После блокировки карты обратитесь в банк, банкомат которого забрал вашу карту, и объясните ситуацию сотрудникам. Вам могут отказать в возвращении карты до выяснения обстоятельств, а есть и такие случаи, когда процедура возврата невозможна, ведь карты уничтожают при инкассации.

Если карту вернуть не удалось, то получить новую вы сможете уже в Украине. Она прикреплена к счету, поэтому средства сохранятся в банке до момента вашего возврата.

Специалисты советуют украинцам, которые едут за границу, иметь при себе несколько карточек, чтобы в случае потери одной из них вы смогли перевести средства через онлайн-банкинг на другую карту и воспользоваться ею.

Ранее "Телеграф" сообщал, что делать, если банк заблокировал карточный счет. Также мы публиковали советы для людей, пытающихся пополнить банковский счет, находясь за границей.