"ПриватБанк" запустил новый удобный сервис для украинцев

Стоимость нового "Кассы" учтена в тариф по эквайрингу

"ПриватБанк", недавно начавший выплачивать украинцам социальную помощь, сообщил о внедрении нового сервиса для жителей Украины, занимающихся предпринимательской деятельностью, помогая избежать им дополнительных расходов. В частности, сервис под названием Касса является приложением, встроенным в POS-терминалы, которое будет выполнять функцию кассового аппарата.

Как сообщили в прессцентре банковского учреждения, с помощью "Кассы" предприниматели смогут выполнять следующие функции: продавать товары, оформлять инкассации, вносить в кассу наличные деньги для размена и прочее. Кроме того, благодаря онлайн-кабинету нового сервиса допускается даже регистрация торговых точек, а также данные о кассирах и кассе. Не обращаясь к представителям налоговой службы, будет возможность отслеживать свои продажи, вносить товары и услуги в справочник, фискализовать финансовые операции.

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Подключение к сервису — простой алгоритм действий

В прессцентре "Привата" отмечают, что для того чтобы иметь возможность пользоваться сервисом, украинцам в обязательном порядке нужно быть клиентом банковского учреждения и зарегистрированным в личном кабинете.

Эти действия помогут банку установить вам POS-терминал с приложением "Касса".

Стоит отметить, что оплачивать сервис "Касса" предпринимателям не придется в отдельном порядке, ведь его цена уже была включена в тариф по эквайрингу. Потому никаких дополнительных расходов для украинцев не предусматривается.

Ранее "Телеграф" сообщал, как "ПриватБанк" запустил для украинцев новую удобную услугу, благодаря которой пополнять карты наличными можно будет на кассах торговых точек.