"ПриватБанк" запустив новий зручний сервіс для українців

Вартість нового "Каси" врахована до тарифу з еквайрингу

"ПриватБанк", який нещодавно почав виплачувати українцям соціальну допомогу, повідомив про впровадження нового сервісу для жителів України, які займаються підприємницькою діяльністю, допомагаючи уникнути їм додаткових витрат. Зокрема, сервіс під назвою "Каса" є додатком, вбудованим у POS-термінали, який виконуватиме функцію касового апарата.

Як повідомили у пресцентрі банківської установи, за допомогою "Каси" підприємці матимуть змогу виконувати такі функції: продавати товари, оформлювати інкасації, вносити до каси готівку для розміну та інше. Крім того, завдяки онлайн-кабінету нового сервісу допускається навіть реєстрація торгових точок, а також дані про касирів та каси. Не звертаючись до представників податкової служби, буде можливість відстежувати свої продажі, вносити товари і послуги у довідник, фіскалізувати фінансові операції.

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Підключення до сервісу — простий алгоритм дій

У пресцентрі "Привата" відзначають, що для того, аби мати змогу користуватися сервісом, українцям в обов'язковому порядку потрібно бути клієнтом банківської установи і зареєстрованим в особистому кабінеті.

Ці дії допоможуть банку встановити вам POS-термінал із додатком "Каса".

Варто наголосити, що оплачувати за сервіс "Каса" підприємцям не доведеться в окремому порядку, адже його ціна вже була включена до тарифу з еквайрингу. Тому жодних додаткових витрат для українців не передбачається.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як "ПриватБанк" запустив для українців нову зручну послугу, завдяки якій поповнювати картки готівкою можна буде на касах торговельних точок.