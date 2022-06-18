Что делать, если банк заблокировал счет: 4 главных совета

Потеря доступа к банковской карте является большой проблемой, однако у нее есть решение

Многие украинцы после начала военного вторжения россии были вынуждены уехать за границу или стать вынужденными переселенцами. В суматохе многие из них могли потерять карточку банка, сим-карту, к которой привязан "финансовый номер телефона", а также столкнулись с трудностями в попытках расплатиться за рубежом.

Как сообщает Finance.ua, многие правила банков писались задолго до войны и зачастую не предусматривали того, что люди будут сталкиваться с проблемами подобного рода, а также что им массово придется уехать в другие страны.

Журналисты попытались разобраться в ситуации и сформировали четыре главных совета о том, как избежать блокировки счета и что делать, если человек уже оказался в этой ситуации.

Берегите SIM-карту

Некоторые банки вообще не предусматривают удаленного восстановление доступа к финансовому счету в случае утраты номера телефона, к которому он привязан.

Так например у ПУМБ в этом случае необходимо будет обратиться в ближайшее отделение банка, что сделать крайне затруднительно, если человек находится за границей. Поэтому если клиент владеет картой такого банка, то с потерей "симки" восстановить доступ к интернет-банкингу и проведению финансовых операций будет невозможно.

С банком связаться все же надо

По меньшей мере три украинских банка (ПриватБанк, monobank и А-Банк) имеют функцию удаленной смены финансового номера, а потому в случае блокировки счета стоит позвонить к своему банку и выяснить, как это можно сделать. У каждого банка могут быть свои нюансы восстановления доступа, а потому их уточнить в первую очередь.

Обычно банки дают специальный номер для звонков по Viber или Skype с территории другой страны, при этом в случае утраты финансового номера, рекомендуется совершать звонок с того номера, который вы планируете сделать новым финансовым.

Естественно для этого сперва надо выяснить, какими мессенджерами пользуется ваш банк и установить их на свой телефон.

К слову, в monobank финансовый номер можно сменить самостоятельно, но только в случае, если вы можете зайти в приложение на вашем телефоне. В противном случае необходимо обратиться к техподдержке банка.

Карты разных банков

В некоторых банках есть правило о том, что клиент обязан предупредить учреждение о том, что будет использовать карту за рубежом. При том с указанием дат и названий стран, где это будет происходить.

В суматохе переезда этот вопрос обычно отходил на второй план, да и дозвониться к банку в первые дни войны было не так уж и просто.

Поэтому рекомендуется иметь у себя карты двух или больше банков, чтобы в случае блокировки одной из них человек все еще имел доступ хотя бы к части своих средств.

Распределение средств

Деньги рекомендуется распределять равномерно между своими карточками. Для этого было бы неплохо иметь в комплекте карту, которая позволит переводить средства между банками без комиссии (к примеру, такая функция есть в monobank или ПУМБ).

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какие есть советы для людей, которые пытаются пополнить банковский счет находясь за границей.