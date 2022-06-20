"ПриватБанк" заблокировал карту: 5 способов, как быстро разблокировать счет

С кредитками, по которым имеются просроченные платежи, ситуация несколько иная

Случаются ситуации, когда "ПриватБанк" может заблокировать карту клиента по тем или иным причинам, однако огорчаться не стоит, ведь есть пять различных способов, которые позволят быстро вернуть доступ к собственному счету.

Обо всех доступных способах разблокировки карточек рассказали аналитики компании "Простобанк Консалтинг".

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Как разблокировать карту через "Приват24"

Чтобы разблокировать карту через онлайн-банкинг, программу "Приват24" в частности, необходимо:

Зайти в программу и авторизоваться в "Приват24" (необходим номер телефона и пароль);

Перейти на вкладку "Мои счета"

Выбрать опцию "Управление картой/счетом"

Во вложении "Блокировка карты" необходимо нажать "Разблокировать".

Система в ходе проведения операции может запрашивать персональные данные.

Для тех клиентов, которые не зарегистрированы в "Приват24", поддержка банка предлагает воспользоваться другими способами.

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Как разблокировать карту через SMS-банкинг

Разблокировать карту "ПриватБанка" можно через SMS-сообщения. Для этого следует отправить сообщение с текстом "UNBLOCK + ХХХХ (4 последние цифры номера заблокированной карты)". В ответ вы получите уведомление от банка с последующими инструкциями.

Как разблокировать карту через горячую линию "ПриватБанка"

Клиенты "ПриватБанка" могут разблокировать карту через поддержку. Надо позвонить по телефону 3700 и объяснить ситуацию. Поддержка работает круглосуточно, а звонки с мобильных телефонов по Украине абсолютно бесплатны.

Как разблокировать карту через банкомат

Разблокировать карту "ПриватБанка" можно и через банкомат:

Авторизоваться с помощью номера телефона;

Перейти в меню "Операции с картой";

Выбрать "Дополнительные услуги";

Нажмите кнопку "Заблокировать/Разблокировать карту".

Как разблокировать карту в отделении "ПриватБанка"

Если разблокировать карту "ПриватБанка" через интернет, телефон или банкомат не получилось или нет такой возможности, то это можно сделать в отделении банка. Для этого нужно иметь паспорт и показать его сотруднику банка, который предоставит все дальнейшие инструкции.

Добавим, что в случае блокировки карты произошло из-за просроченной задолженности по кредитам, ее смогут разблокировать не сразу, а после полного погашения задолженности.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "ПриватБанк" предложил своим пользователям новую услугу. Она коснется системы путешествий внутри страны – с помощью железнодорожного сообщения.