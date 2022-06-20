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"ПриватБанк" заблокував карту: 5 способів, як швидко розблокувати рахунок

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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Інколи банк блокує карту для збереження Ваших коштів від шахраїв Новина оновлена 20 червня 2022, 17:07
Інколи банк блокує карту для збереження Ваших коштів від шахраїв

З кредитками, по яких є протерміновані платежі, ситуація дещо інша

Трапляються ситуації, коли "ПриватБанк" може заблокувати картку клієнта з тих чи інших причин, однак засмучуватися не варто, адже є п'ять різних способів, які дозволять швидко повернути доступ до власного рахунку.

Про всі доступні способи розблокування карток розповіли аналітики компанії "Простобанк Консалтинг".

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Як розблокувати картку через "Приват24"

Розблокувати карту через онлайн-банкінг, програму "Приват24" зокрема, слід:

  • Зайти у програму та авторизуватися в "Приват24" (знадобиться номер телефону та пароль);
  • Перейти у вкладку "Мої рахунки"
  • Обрати опцію "Управління картою/рахунком"
  • У вкладенні "Блокування картки" необхідно натиснути "Розблокувати".

Система у ході проведення операції може запрошувати персональні дані.

Для тих клієнтів, які не зареєстровані в "Приват24", підтримка банку пропонує скористатися іншими способами.

Як розблокувати карту через SMS-банкінг

Розблокувати карту "ПриватБанку" також можна через SMS-повідомлення. Для цього слід відправити повідомлення з текстом "UNBLOCK + ХХХХ (4 останні цифри номера заблокованої карти)". У відповідь ви отримаєте повідомлення від банку з подальшими інструкціями.

Як розблокувати карту через гарячу лінію "ПриватБанку"

Клієнти "ПриватБанку" мають змогу розблокувати карту через підтримку. Треба зателефонувати за номером 3700 й пояснити ситуацію. Підтримка працює цілодобово, а дзвінки з мобільних по Україні абсолютно безкоштовні.

Як розблокувати картку через банкомат

Розблокувати картку "ПриватБанку" можна і через банкомат:

  • Авторизуватися за допомогою номера телефону;
  • Перейти в меню "Операції з картою";
  • Обрати "Додаткові послуги";
  • Натиснути "Заблокувати/Розблокувати карту".

Як розблокувати картку у відділенні "ПриватБанку"

Якщо розблокувати карту "ПриватБанку" через інтернет, телефон чи банкомат не вийшло, чи немає такої змоги, то це можна зробити у відділенні банку. Для цього треба мати паспорт й показати його співробітнику банку, який дасть всі подальші інструкції.

Додамо, що у випадку блокування карти відбулося через прострочену заборгованість по кредитах, то її зможуть розблокувати не відразу, а після повного погашення заборгованості.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "ПриватБанк" запропонував своїм користувачам нову послугу. Вона торкнеться системи подорожей усередині країни – за допомогою залізничного сполучення.

Теги:
#Україна #ПриватБанк #Розблокування #Блокування карт