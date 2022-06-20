"ПриватБанк" заблокував карту: 5 способів, як швидко розблокувати рахунок
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З кредитками, по яких є протерміновані платежі, ситуація дещо інша
Трапляються ситуації, коли "ПриватБанк" може заблокувати картку клієнта з тих чи інших причин, однак засмучуватися не варто, адже є п'ять різних способів, які дозволять швидко повернути доступ до власного рахунку.
Про всі доступні способи розблокування карток розповіли аналітики компанії "Простобанк Консалтинг".
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Як розблокувати картку через "Приват24"
Розблокувати карту через онлайн-банкінг, програму "Приват24" зокрема, слід:
- Зайти у програму та авторизуватися в "Приват24" (знадобиться номер телефону та пароль);
- Перейти у вкладку "Мої рахунки"
- Обрати опцію "Управління картою/рахунком"
- У вкладенні "Блокування картки" необхідно натиснути "Розблокувати".
Система у ході проведення операції може запрошувати персональні дані.
Для тих клієнтів, які не зареєстровані в "Приват24", підтримка банку пропонує скористатися іншими способами.
Як розблокувати карту через SMS-банкінг
Розблокувати карту "ПриватБанку" також можна через SMS-повідомлення. Для цього слід відправити повідомлення з текстом "UNBLOCK + ХХХХ (4 останні цифри номера заблокованої карти)". У відповідь ви отримаєте повідомлення від банку з подальшими інструкціями.
Як розблокувати карту через гарячу лінію "ПриватБанку"
Клієнти "ПриватБанку" мають змогу розблокувати карту через підтримку. Треба зателефонувати за номером 3700 й пояснити ситуацію. Підтримка працює цілодобово, а дзвінки з мобільних по Україні абсолютно безкоштовні.
Як розблокувати картку через банкомат
Розблокувати картку "ПриватБанку" можна і через банкомат:
- Авторизуватися за допомогою номера телефону;
- Перейти в меню "Операції з картою";
- Обрати "Додаткові послуги";
- Натиснути "Заблокувати/Розблокувати карту".
Як розблокувати картку у відділенні "ПриватБанку"
Якщо розблокувати карту "ПриватБанку" через інтернет, телефон чи банкомат не вийшло, чи немає такої змоги, то це можна зробити у відділенні банку. Для цього треба мати паспорт й показати його співробітнику банку, який дасть всі подальші інструкції.
Додамо, що у випадку блокування карти відбулося через прострочену заборгованість по кредитах, то її зможуть розблокувати не відразу, а після повного погашення заборгованості.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що "ПриватБанк" запропонував своїм користувачам нову послугу. Вона торкнеться системи подорожей усередині країни – за допомогою залізничного сполучення.