Що робити, якщо банк заблокував рахунок: 4 головні поради

Втрата доступу до банківської картки є великою проблемою, проте вона має рішення

Багато українців після початку військового вторгнення росії були змушені виїхати за кордон або стати вимушеними переселенцями. У метушні багато хто з них міг втратити картку банку, сім-карту, до якої прив’язаний "фінансовий номер телефону", а також зіштовхнулися з труднощами у спробах розплатитися за кордоном.

Як повідомляє Finance.ua, багато правил банків писалися задовго до війни та часто не передбачали того, що люди стикатимуться з подібними проблемами, а також що їм масово доведеться виїхати в інші країни.

Журналісти спробували розібратися в ситуації та сформували чотири головні поради про те, як уникнути блокування рахунку та що робити, якщо людина вже опинилась у цій ситуації.

Бережіть SIM-картку

Деякі банки взагалі не передбачають віддаленого відновлення доступу до фінансового рахунку у разі втрати номера телефону, якого він прив’язаний.

Так, наприклад, у ПУМБ у цьому випадку необхідно буде звернутися до найближчого відділення банку, що зробити вкрай важко, якщо людина перебуває за кордоном. Тому якщо клієнт володіє карткою такого банку, то зі втратою "сімки" відновити доступ до інтернет-банкінгу та проведення фінансових операцій буде неможливо.

З банком зв’язатися все ж таки треба

Щонайменше три українські банки (ПриватБанк, monobank та А-Банк) мають функцію віддаленої зміни фінансового номера, а тому у разі блокування рахунку варто зателефонувати до свого банку та з’ясувати, як це можна зробити. Кожен банк може мати свої нюанси відновлення доступу, а тому варто їх уточнити.

Зазвичай банки дають спеціальний номер для дзвінків по Viber або Skype з території іншої країни, при цьому у разі втрати фінансового номера рекомендується здійснювати дзвінок з того номера, який ви плануєте зробити новим фінансовим.

Природно для цього спочатку треба з’ясувати, якими месенджерами користується ваш банк та встановити їх на свій телефон.

До речі, у monobank фінансовий номер можна змінити самостійно, але лише у випадку, якщо ви можете зайти у програму на вашому телефоні. Інакше необхідно звернутися до техпідтримки банку.

Карти різних банків

У деяких банках є правило про те, що клієнт зобов’язаний попередити установу про те, що використовуватиме картку за кордоном. При цьому із зазначенням дат та назв країн, де це відбуватиметься.

У метушні переїзду це питання зазвичай відходило на другий план, та й додзвонитися до банку в перші дні війни було не так вже й просто.

Тому рекомендується мати у себе карти двох або більше банків, щоб у разі блокування однієї з них людина все ще мала доступ хоча б до частини своїх коштів.

Розподіл коштів

Гроші рекомендується рівномірно розподіляти між своїми картками. Для цього було б непогано мати в комплекті картку, яка дозволить переказувати кошти між банками без комісії (наприклад, така функція є у monobank чи ПУМБ).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, які є поради для людей, які намагаються поповнити банківський рахунок, перебуваючи за кордоном.