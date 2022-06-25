Банкіри заговорили про проблеми з ліквідністю "Привату" та "Ощадбанку"

Судячи з новин з ринку, держбанки не можуть забезпечити свої операції достатньою кількістю коштів

В останні кілька днів основні державні банківські установи — ПриватБанк та Ощадбанк — спостерігали складнощі з відправкою переказів на карти Мастеркард інших банків.

Про це повідомляє "Обозреватель" із посиланням на співзасновника Монобанку Олега Гороховського. За його словами, у рамках проведення таких операцій їх прийнято гарантувати депозитами для покриття таких операцій у платіжних системах. Простіше кажучи, контрагент в особі того ж Мастеркард повинен мати від банку-партнера, що здійснює платіж (наприклад, ПриватБанку), деякі кошти, якими фінустанова, що здійснює платежі, зможе розплатитися.

"Обсяги операцій після початку війни значно зросли, а відправити валюту на додаткове покриття банки не можуть. До речі, ми (Монобанк — Ред.) теж майже наблизилися до кордону цих лімітів, але поки що не перевищуємо їх", — пояснює механізм проблеми Гороховський на своїй сторінці у Facebook.

Мастеркард встановив для обох банків 26-годинний ліміт на операцію, який встановлюється залежно від величини гарантійного депозиту і, судячи з новин з ринку, і "Приват", і "Ощад" просто не можуть забезпечити свої операції достатньою кількістю коштів.

Враховуючи кількість вкладників в обох банках, інформація про проблеми фінустанов з ліквідністю може стати спусковим гачком для паніки клієнтів обох держбанків. Потім, цілком імовірно, цю банківську кризу спишуть на війну. Але хто поверне гроші?