Важный документ для выезжающих за границу на авто: в НБУ объяснили правила

Действие упрощенных правил для украинских водителей в Европе прекращается и авто должно быть должным образом застраховано

Правила передвижения по Европе для украинских водителей, существенно смягченные в первые месяцы после начала войны, постепенно возвращают к привычным требованиям. И вот уже страховой полис "Зеленая карта" снова является таким же обязательным, как автогражданка в Украине. Что это такое и когда нужно, объяснили в Национальном банке Украины.

По стандартным правилам, без наличия "Зеленой карты" невозможно пересечь границу с Европой, хотя действует она и в некоторых других странах, которые присоединились к соответствующей международной системе. По этому полису страхуется гражданско-правовая ответственность владельцев транспортных средств и его наличие проверяют на пунктах пропуска.

По "Зеленой карте" происходит возмещение ущерба, причиненного жизни, здоровью и/или имуществу пострадавшим в ДТП. Чтобы воспользоваться ею по необходимости, необходимо вызвать полицию, а если есть пострадавшие, то еще и скорую. У полицейских нужно получить справку об обстоятельствах ДТП и копии протокола. В случае, если вы не понимаете язык, на котором составлен документ, на нем лучше ставить не подпись, а отметку о том, что вы не владеете этим языком.

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Водителям рекомендуют сделать фото- и видеофиксацию места происшествия. Это пригодится в случае возникновения спорных ситуаций. Также следует записать контакты свидетелей.

Следующим шагом должна быть отправка сообщения в свою страховую компанию и обращение к страховщику, работающему с виновником ДТП. Именно на второго лягут расходы, связанные с возмещением нанесенного ущерба.

Если иностранный виновник аварии не на момент аварии не имеет действующего страхового покрытия, или если ДТП произошло с участием водителей из разных стран на территории третьей страны, нужно обратиться напрямую в национальное Бюро страны, где произошло происшествие. Эти данные должны быть размещены на страховом сертификате "Зеленой карты".

Если у водителя имеется договор добровольного страхования средства (КАСКО), действие которого распространяется на территорию страны посещения, где произошло ДТП, тогда нужно действовать в соответствии с рекомендациями КАСКО страховщика.

Внимание водителей также обращают на то, что не всегда нужно вызвать на место происшествия дорожную полицию. В большинстве стран Европы для надлежащего фиксирования необходимо заполнить бланк европротокола. Его лицевая сторона идентична во всех странах, где этот документ введен. Текст может быть написан на разных языках, но содержание везде одно и то же. Таким образом, водитель сможет сориентироваться даже в стране, языком которой он не владеет.

Как сообщал "Телеграф", украинцам, желающим любым способом уехать за границу, предложили способ проверить заранее, не ограничено ли для них такое право.