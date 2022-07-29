Рада дала отсрочку от мобилизации еще нескольким категориям украинцев

Список граждан, не подлежащих призыву, также увеличился

Верховная рада Украины приняла решение предоставить отсрочку от общей мобилизации еще нескольким категориям военнообязанных украинцев и расширила перечень лиц, не подлежащих призыву. Речь идет о научных, научно-педагогических, а также педагогических работниках.

Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, соответствующее решение было принято в пятницу, 29 июля, во время очередного заседания парламентариев. Также он отметил, что ВРУ поддержала вопрос предоставления отпусков по уходу за несовершеннолетним ребенком не только женщинам, но и мужчинам. Однако исключительно в случае, если оба (отец и мать) являются военнослужащими.

"Норма будет распространяться на равных условиях в мирное время и в особый период или военное положение. Как соавтор этого законопроекта считаю, что решение поможет семьям военнослужащих и решит многие вопросы", — написал нардеп в своем Телеграмм-канале.

Категории лиц, не подлежащих призыву

По словам Гончаренко, военнообязанные женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, не полнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести обеспечение национальной безопасности и обороны, отпор и сдерживание вооруженной агрессии россии на территории Донецкой и Луганской областей. А также те лица, которые во время обеспечения национальной безопасности и обороны страны сдерживали вооруженную агрессию рф во время действия военного положения.

Ранее Телеграф сообщал, как украинцам официально получить отсрочку от мобилизации во время действия военного положения в стране.