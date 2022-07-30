Мобилизируют ли тех, кто регистрируется в службе занятости: ответ

Начали появляться слухи, будто безработных мужчин будут вызывать на военную службу

В Украине официально продолжается общая мобилизация и продлится еще минимум месяц. Часть военнообязанных граждан имеют отсрочку – накануне Верховная Рада как раз расширила этот перечень. Вместе с тем, на рынке труда наблюдается тенденция, когда мужчины отказываются официально оформлять безработность, опасаясь, что им вручат повестку.

Об этом написал народный депутат Ярослав Железняк. По его данным, рынок труда в Украине начинает понемногу восстанавливаться – на 25 июля количество официально зарегистрированных безработных составляло 301 тысячу человек. То есть за месяц количество нетрудоустроенных украинцев сократилось на 15,5 тысячи, а по сравнению с началом войны число официальных безработных снизилось на 4%.

По данным Железняка, такое снижение безработицы может быть связано, в частности, с тем, что мужчины призывного возраста не спешат становиться на биржу труда, ведь опасаются, что им будут вручать повестки в армию. Курсируют слухи, что в центрах занятости неофициально намекают на то, что долгий простой без работы может обернуться привлечением в ряды ВСУ. Это Железняк назвал мифом. "Здесь откровенно надо признать, что изменились правила по пособию по безработице и думаю фактор (миф) потенциальной мобилизации очень сильно влияет на мотивацию не регистрироваться мужчинам", — написал он.

Читайте также: Категория Украина Ложь россиян: Резников развенчал популярный миф о мобилизации По словам министра, в Украине не практикуют бросание неподготовленных людей сразу в бой

Как сообщал Телеграф, с мобилизацию в Украине вообще связано немало мифов. Юрист объяснил, какие из них не имеют под собой оснований.