Бронь, раздача повесток и увольнение: 5 популярных вопросов о мобилизации и ответы юриста на них

Топ-5 вопросов, ответов и ссылок по мобилизации в Украине

В Украине продолжает всеобщая мобилизация военнообязанных.

Ее срок истекает 24 августа, хотя он может быть продлен. "Телеграф" активно рассказывает об этой горячей теме, в том числе, о штрафах за нарушения правил, об особых условиях для ВПЛ.

В этом материале при помощи адвоката Ростислава Кравца, главы профсоюза "Украинская независимая фундация юристов", главы АО "Кравец и партнеры", мы собрали ответы на ряд наиболее важных вопросов, связанных с мобилизацией. А также привели массу полезных ссылок, которые помогут читателям досконально разобраться в мобилизационной тематике.

1. Мобилизация и отсрочка от нее

Кого могут мобилизовать, кто может получить отсрочку – всё это четко выписано в 23-й статье закона Украины "О мобилизационной подготовки и мобилизации", отмечает Ростислав Кравец.

"Там, – поясняет он, – указано, кому может быть дана отсрочка от мобилизации, кого не могут мобилизовать, а кого могут – только по его желанию. Например, тех, кто недавно пришел со срочной службы или ранее служил в АТО. Есть нормы, которые рассматривают все эти моменты. Перечень достаточно широк, так что советую просто изучить соответствующий закон, сделав какие-то важные для себя выписки".

2. Бронирование ("бронь", которая не позволяет мобилизовать того или иного человека)

По словам юриста, следует понимать, что бронирование осуществляется на основании соответствующих документов от Минэкономники или (касается, к примеру, водителей) Минифраструктуры. Для "брони" необходимо предоставить доказательства и документы о необходимости работы данного конкретного сотрудника на данном предприятии. И подтвердить необходимость работы данного предприятия в условиях войны.

"Как показывает практика, довольно расплывчатые требования для того, чтобы получить "бронь". И удовлетворить соответствующие нормы порой сложно, – отмечает Ростислав Кравец. – Среди тех, кто имеет "бронь", к примеру, судьи Верховного Суда. А благодаря изменениям в законодательстве уже во время войны (приложила руку известная массой скандалов нардеп-"слуга" Третьякова), мобилизации не подлежат и нардепы".

3. Увольнение с военной службы

"Во время мобилизации было множество нарушений, — подчеркивает эксперт. – К примеру, не проведение медкомиссий или поверхностное их проведение. Нередко мобилизовывались лица, которые были сняты с воинского учета. В то же время, нарушения при мобилизации не являются основанием для увольнения с военной службы. Соответствующие основания предусмотрены в статье 26 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Перечень, опять же, достаточно широк, так что советую изучить саму статью".

Основное, продолжает Ростислав Кравец – следует пройти военно-врачебную комиссию (ВВК), которая и делает тот или иной вывод. И если она признает человека по состоянию здоровья непригодным для военной службы, его снимают с воинского учета.

"Если же ВВК делает вывод, что данное лицо частично пригодно к военной службе, человек может быть мобилизован, – поясняет юрист. – Единственное – командиры в частях и подразделениях, где есть такие лица, формально, на свое усмотрение, должны учитывать их состояние здоровья. Прежде всего, чтобы из-за этого самого состояния не создавалась угроза для других военнослужащих".

4. Вручение повесток

По словам Ростислава Кравца, в связи с тем, что в законодательстве Украины нет порядка вручения повесток, нет четкого положения об их вручении, их раздача на блокпостах, в различных заведениях, на улице, теоретически вроде бы законна.

"Но здесь необходимо обратить внимание на то, что вручать повестку могут только уполномоченные лица. Не просто граждане с автоматами и повязками, которые останавливают вас на улице, проверяют документы – и вручают повестку. А непосредственно уполномоченные центрами комплектации лица, которые обязаны иметь при себе соответствующие документы, включая уже заполненные – для вручения повестки конкретному военнообязанному", – подчеркивает эксперт.

Также надо понимать, что существует несколько видов повесток.

"Например, повестка для прохождения медкомиссии. Или повестка для направления в военную часть. Или мобилизационное распоряжение. И в зависимости от того, от получения какой повестки уклоняется лицо, возникает или административная, или уголовная ответственность", – рассказывает юрист.

5. Перевод из одной области в другую

Ростислав Кравец рассказал, что в 23-й статье закона Украины "О мобилизационной подготовки и мобилизации", о которой мы говорили в первом пункте (ссылка там же), предусмотрено, что определенные категории лиц (к примеру, многодетные или имеющие детей-инвалидов, лица с инвалидностью), могут служить только по собственному желанию – и лишь по месту проживания.

"Зачастую этого не придерживаются, – отмечает эксперт. – К примеру, такой человек, прописанный во Львовской области, воюет под Славянском на Донетчине. Если у него есть такое желание, он может обратиться с соответствующим рапортом к командиру части, указав, что должен служить только в регионе, где зарегистрирован. И его тогда обязаны перевести".