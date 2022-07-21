Владельцев "белых билетов" может ожидать повторная комиссия и мобилизация: что известно

Все зависит от даты получения военного билета с отметкой о снятии с учета

Так называемый "белый билет" во время мобилизации может освобождать от службы в армии, однако не все его виды действуют во время военного положения. Более того, владельцам этого документа могут выдавать повестки в военкомат и они обязаны явиться и пройти медицинскую комиссию. Важна и дата получения "белого билета".

Как пишет "Главком", это связано с изменениями в украинском законодательстве, внесенными в 2015 году.

Кому придется пройти медкомиссию даже с "белым билетом"

Подтвердить право на "белый билет" придется тем мужчинам, которые получили его в период с 2006 по 2015 год. Все дело в том, что в 2015 году Минобороны отменило приказ №342 2006 года, в котором говорилось об отмене положения о снятии с военного учета граждан, которых военно-врачебная комиссия признала непригодными к службе в мирное время и ограничена пригодными во время военного положения.

С 2015 года приказ об отмене этих ограничений перестал действовать, а значит, записи в военные билеты, которые вносили на его основании, больше не актуальны. Поэтому мужчинам призывного возраста с такими билетами придется пройти военно-врачебную комиссию.

Как теперь снимают с учета военнообязанных

Для снятия с учета военнообязанных мужчинам призывного возраста придется проходить военно-врачебную комиссию, по результату которой на основании приказа Минобороны №402 от 14 августа 2008 года должно быть установлено, что лицо "непригодно к военной службе со снятием с военного учета".

Однако далеко не всех лиц с болезнями снимают с учета — в зависимости от вида и степени заболевания человеку могут предоставляться следующие категории "белого билета":

ограниченно годен к военной службе;

непригоден к военной службе в мирное время;

ограниченно пригодный в военное время;

непригоден к военной службе с исключением из военного учета.

Только последняя из них полностью освобождает от мобилизации.

Ранее "Телеграф" сообщал, можно ли выехать за границу, имея на руках "белый билет".