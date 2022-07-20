Уклонение от мобилизации: адвокат объяснил, могут ли выдавать повестки повторно

Уклонистов от мобилизации не снимают с военного учета

В Украине из-за объявленного властями военного положения идет общая мобилизация — мужчинам призывного возраста уполномоченные лица вручают вызовы в военкомат, однако находятся граждане, которые отказываются от повесток, чтобы не служить в армии. За это предусмотрена уголовная ответственность и даже лишение/ограничение свободы, а затем на службу все равно могут забирать.

Об этом, опираясь на законодательство, сообщил юрист Роман Лихачев из волонтерского движения "Адвокаты ВСУ".

По его словам, граждане, которые были осуждены по статье "Уклонение от призыва по мобилизации", не снимаются с военного учета, ведь статья не считается тяжелой. Потому после отбывания наказания за уклонение от службы в армии мужчинам призывного возраста могут вручать повестки повторно.

"Согласно ст. ст. 14, 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" на районные (городские) комиссии по вопросам приписки возлагаются, кроме прочего, взятие на военный учет военнообязанных граждан, которые ранее были приговорены к лишению свободы, ограничение свободы, ареста или исправительных работ за совершение уголовного проступка, не тяжкого преступления. В том числе с освобождением от отбывания наказания и исключение из военного учета граждан, которые ранее были приговорены к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления", — указал адвокат.

Добавим, что уклонистам от службы в армии может грозить от 3 до 5 лет лишения свободы. Однако, как сообщил адвокат Владимир Адонин, реальный срок значительно мягче и меньше, если граждане признают свою вину и сотрудничают с прокуратурой.

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