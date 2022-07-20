Ухилення від мобілізації: адвокат пояснив, чи можуть видавати повістки повторно

Ухильників від мобілізації не знімають з військового обліку

В Україні через оголошений владою воєнний стан триває загальна мобілізація — чоловікам призовного віку уповноважені особи вручають виклики до військкомату, однак знаходяться громадяни, які відмовляються від повісток аби не служити в армії. За це передбачена кримінальна відповідальність та навіть позбавлення/обмеження волі, а після цього на службу все одно можуть забирати.

Про це, опираючись на законодавство, повідомив юрист Роман Лихачов з волонтерського руху "Адвокати ЗСУ".

За його словами, ті громадяни, які були засуджені за статтею "Ухилення від призову за мобілізацією", не знімаються з військового обліку, адже стаття не вважається важкою. Тому після відбуття покарання за ухилення від служби в армії чоловікам призовного віку можуть вручати повістки повторно.

"Відповідно до ст.ст. 14, 37 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" на районні (міські) комісії з питань приписки покладаються, крім іншого, взяття на військовий облік військовозобов’язаних громадян, яких раніше було засуджено до позбавлення волі, обмеження волі, арешту чи виправних робіт за вчинення кримінального проступку, нетяжкого злочину, у тому числі зі звільненням від відбування покарання та виключення з військового обліку громадян, яких раніше було засуджено до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину", — вказав адвокат.

Додамо, що ухильникам від служби в армії може загрожувати від 3 до 5 років позбавлення волі. Однак, як повідомив адвокат Володимир Адонін, реальний термін значно м'якший та менший, якщо громадяни визнають свою провину та співпрацюють з прокуратурою.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи законно відправляти призовників одразу на передову.