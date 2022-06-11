Якщо викинути повістку: що чекає на військовозобов'язаних під час мобілізації

За ігнорування необхідності прийти у військкомат є серйозна відповідальність

В Україні майже до кінця серпня продовжено термін дії загальної мобілізації. Багатьох чоловіків і жінок уже залучили до призову, щоб мати достатньо людей для захисту рідної землі від російського навали. Однак багато хто продовжує боятися повістки і сподівається, що навіть після її отримання зможе втекти.

Як зазначили у пресслужбі Центру протидії дезінформації при РНБО, ця поширена думка є оманою. Все тому, що за ігнорування повістки існує адміністративна та навіть кримінальна відповідальність.

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Викинути повістку і вдати, ніби ніколи її не бачили, не вдасться. Хоча б тому, що дійсний документ, який підтверджує необхідність прийти у військкомат, вручається особисто під розпис. Тож втеча до умовного села чи іншого міста не допоможе "відкосити".

Навпаки, таке рішення може принести небажаючому служити громадянинові додатковий головний біль.

Якщо людина не приходить у військкомат, не маючи на те важливої причини, її можуть залучити до адмінвідповідальності. Вона передбачає виплату штрафних санкцій у розмірі 1700-3400 гривень.

Якщо ж українець продовжить ухилятися від безпосередньої служби, та ще й під час загальної мобілізації, мова йтиме про кримінальну відповідальність. Злісні порушники можуть навіть загриміти у в’язницю терміном від 3 до 5 років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" детально пояснював, хто може бути покликаний наступним і як довго загалом триватиме заклик для служби заради захисту Батьківщини.

Також ми писали, чого очікується від третьої хвилі мобілізації. Як відомо, зараз в Україні все ще триває умовна друга.