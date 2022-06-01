Мобілізація в Україні: чого чекати від третьої хвилі

Юрист пояснив нюанси хвиль мобілізації в Україні

В Україні після початку вторгнення з боку росії було запроваджено воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію. Хоча згідно з планами проводитися вона має у чотири етапи, проте на практиці люди з "невідповідної" категорії все одно можуть бути призвані до лав ЗСУ.

Про це розповів "Українській правді" юрист фірми "Міллер" Андрій Новак, який зазначив, що поділ на хвилі є умовним позначенням, яке демонструє лише те, кому віддаватиметься пріоритет.

Наразі в Україні проходить друга хвиля мобілізації. Якщо на першій до лав українських захисників призивалися переважно колишні військовослужбовці, ветерани АТО/ООС та військовослужбовці з оперативного резерву, то у другій також почали збирати тих, хто служив до 2014 року та проходив службу за контрактом.

У третю хвилю потраплять офіцери запасу та військовозобов’язані, які закінчили військові кафедри університетів.

Новак зазначає, що про перехід до третьої хвилі Генштаб повідомить окремо, але зазначає, що нічого не зміниться.

"Залежно від потреби у доукомплектуванні або комплектації нових частин мобілізуватимуть, як і зараз. Жодних особливих змін не буде", — сказав він.

За його словами, наразі пріоритет віддається людям з досвідом бойових дій та необхідною підготовкою, проте це не означає, що мобілізують лише їх. Наприклад, ніщо не заважає військовозобов’язаному піти до ЗСУ добровольцем, навіть якщо він не підпадає під конкретну хвилю мобілізації.

Як повідомлялося раніше, після оголошення загальної мобілізації повістки почали приходити й тим, хто до початку вторгнення був звільнений від призову, а саме до обмежено придатних до служби у воєнний час. Втім, це не завжди означає, що їх одразу відправляють до армії, часто військкомат просто хоче уточнити дані про них.