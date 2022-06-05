Мобілізація українців: як довго триватиме та хто наступний у черзі на службу

Рішення про тривалість загальної мобілізації приймає влада країни

Повномасштабна російська агресія проти України, що триває вже понад сто днів, змушує все більше українців та українок приймати рішення про службу в армії. Іноді це добровільне рішення, іноді — необхідність виконувати розпорядження отриманої повістки.

"Телеграф" сьогодні підкаже, як довго ще в країні триватиме загальна мобілізація і кому варто бути готовим, що наступний виклик до військкомату, ймовірно, торкнеться саме його.

Чому росії не виграти війну проти України?

Як відомо, початково дія мобілізації, оголошеної для всієї країни, мала закінчитися 24 травня. Проте через продовження активних бойових дій влада прийняла рішення продовжити її термін. Тепер закінчення загальної мобілізації (а разом з нею і дії військового стану) варто чекати 23 серпня.

Звісно ж, якщо війна так і не закінчиться, заклик до лав армії буде знову продовжено. За словами начальника управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Романа Горбача, таке рішення залишається за представниками влади.

"Все залежить від положення, яке складеться", — наголосив військовослужбовець.

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Щодо наступної хвилі призову, це теж непросте питання. Юрист Андрій Новак зазначив, що нині існуючий поділ на так звані "хвилі" є вельми умовним. Першими справді закликали бійців із резерву, а потім у хід пішли інші категорії.

"Є таке поняття, як черги, — підтверджує фахівець. — Але його можна було б застосовувати, якби була якась підготовка, а тут підготовки не було, була відкрита неоголошена агресія, і тут жодних черг немає".

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За фактом це означає, що в разі потреби повістку може отримати майже кожен підходящий під категорію призовників українець. Про те, хто точно не входить до цього списку, "Телеграф" докладно розповідав раніше.

Також ми пояснювали, чи є добровільною військова служба для українок.