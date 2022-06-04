Мобілізація в Україні: військком розповів, хто може бути призваний лише за бажанням

У зв'язку з подовженням воєнного стану в країні поповнюють лави Збройних сил України та інших військових формувань

Жителі всієї України об'єдналися проти російського вторгнення, яке триває вже понад сто днів. Деякі українці волонтерять, а дехто допомагає в тилу, піднімаючи економіку. Жінки боронять українські території на рівні з чоловіками. Наразі 15% бійців Збройних сил України, а це близько 30 тисяч осіб, складають саме жінки. "Телеграф" вирішив розібратися, чи буде ця цифра збільшуватись у зв'язку з подовження воєнного стану і мобілізації в Україні.

Як розповів керівник одного з обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Олександр Тіщенко, в рамках чинного законодавства України обов’язковому призову за мобілізацією жінки не підлягають. Окрім цього, ситуація в країні не є настільки критичною, аби відпускати у кривавий бій прекрасну половину людства стало крайньою потребою.

"Призов жінок на військову службу під час мобілізації можливий тільки за їх згодою. Законом України не передбачений обов’язковий призов жінок по мобілізації та і необхідності в цьому на даний час не має", — пояснив фахівець.

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Варто наголосити, що, згідно з відомостями, які оприлюднили у пресцентрі Міноборони, станом на грудень 2021 року в ЗСУ служили 57 тисяч жінок, 32 тисячі з яких – саме військові. Проте після 24 лютого досить велика кількість українок пішла в підрозділи територіальної оборони та інші військові формування.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як президент України Володимир Зеленський розповів, скільки українців наразі стоять на обороні держави від російського ворога.

Також нагадаємо, чи законно вручати повістки у громадських місцях: на вулицях, у магазинах та навіть за місцем роботи.