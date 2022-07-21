Власників "білих квитків" може чекати повторна комісія та навіть мобілізація: що відомо

Все залежить від дати отримання військового квитка з позначкою про зняття з обліку

Так званий "білий квиток" під час мобілізації може звільняти від служби в армії, однак не всі його види діють під час воєнного стану. Ба більше, власникам цього документу можуть видавати повістки до військкомату і вони зобов'язані з'явитися та пройти медичну комісію. Важливим є й дата отримання "білого квитка".

Як пише "Главком", це пов'язано зі змінами в українському законодавстві, які були внесені у 2015 році.

Кому доведеться пройти медкомісію навіть з "білим квитком"

Підтвердити право на "білий квиток" доведеться тим чоловікам, які отримали його у період з 2006 до 2015 років. Вся річ у тому, що у 2015 році Міноборони скасувало наказ №342 2006 року, у якому йшлося про скасування положення про зняття з військового обліку громадян, яких військово-лікарська комісія визнала непридатними до служби в мирний час та обмежено придатними під час воєнного стану.

З 2015 року наказ про скасування цих обмежень перестав діяти, а це означає, що записи до військових квитків, які вносили на його підставі, більше не актуальні. Тому чоловікам призовного віку з такими квитками доведеться пройти військово-лікарську комісію.

Як тепер знімають з обліку військовозобов'язаних

Для зняття з обліку військовозобов'язаних чоловікам призовного віку доведеться проходити військово-лікарську комісію, за результатом якої на підставі наказу Міноборони номер 402 від 14 серпня 2008 року має бути встановлено, що особа "непридатна до військової служби зі зняттям з військового обліку".

Однак, далеко не всіх осіб з хворобами знімають з обліку — в залежності від виду та ступеня захворювання людини можуть надаватися такі категорії "білого квитка":

обмежено придатний до військової служби;

непридатний до військової служби у мирний час;

обмежено придатний у воєнний час;

непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.

Тільки остання з них повністю звільняє від мобілізації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи можна виїхати за кордон, маючи на руках "білий квиток".