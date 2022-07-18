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В Украине расширяют перечень лиц, не подлежащих мобилизации: что изменится

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Юлия Потерянко Юлия Потерянко
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Люди, лишившиеся близких родственников, освобождаются от необходимости идти на фронт Новость обновлена 18 июля 2022, 16:44
Люди, лишившиеся близких родственников, освобождаются от необходимости идти на фронт

Одна категория украинцев не будет подлежать мобилизации, вторая получит отсрочку

Вместе с военным положением в Украине продолжается и не прекращается всеобщая мобилизация. Как объясняют эксперты, потребность в свежих силах на фронте есть постоянно. Вместе с тем Верховная Рада Украины запустила процесс расширения списка лиц, не подлежащих призыву на фронт.

Депутаты поддержали в первом чтении соответствующий законопроект – за это проголосовало 298 парламентариев. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил нардеп Ярослав Железняк.

В пояснительной записке говорится, что после принятия закона в целом от призыва на фронт будут освобождены те граждане, близкие родственники которых погибли или пропали без вести во время боевых действий в Донецкой и Луганской областях. Также не будут подлежать мобилизации родственники тех, кто погиб или пропал во время боевых действий после полномасштабного вторжения россии в Украину. Под близкими родственниками подразумеваются мужья и жены, дети, родители, дедушки и бабушки, а также братья и сестры (полнородные и неполнородные) погибших и пропавших без вести.

Второе чтение законопроекта будет готовиться по сокращенной процедуре. На внесение правок у депутатов есть 7 дней.

Кроме того, Рада проголосовала за предоставление отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации для научных, научно-педагогических и педагогических работников независимо от наличия у них ученого звания или ученой степени.

Как сообщал "Телеграф", украинцы могут получить отсрочку от мобилизации, если будут забронированы своим работодателем. Впрочем, существует целый перечень правил, по которым предоставляется такая бронь.

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