Существует ли очередность мобилизации в регионах: СМИ узнали важную деталь

В Министерстве обороны объяснили подход, которым руководствуются во время призыва

В Украине идет общая мобилизация, которая проходит с вручением повесток в общественных местах, осуществляемым всеми уполномоченными лицами, предусмотренными законом. Тем временем граждан беспокоит, что призыв военнообязанных может происходить по очередности регионов. Такие слухи в частности распространяются по соцсетям.

Издание "Апостроф" со ссылкой на собственные источники в Минобороны опровергло эти опасения. По сути, очередности пока нет, военные комиссариаты исходят не из более долгосрочного плана, а из четко сформулированных текущих потребностей армии.

Основанием для проведения мобилизации является закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Этим документом разработка мобилизационных планов возложена на Генштаб. Он же определяет очередность призыва и объемы привлечения военнообязанных к обороне страны. Такие планы разрабатываются на местах на основе имеющихся исходных данных. Кроме того, военные оценивают мобилизационную обстановку и учитывают ее при планировании призыва.

В Минобороны также сообщили, что исходными данными считают "полученные от штаба оперативного командования наряды по комплектованию личным составом, а также данные возможностей местной экономики и наличия мобилизационных ресурсов".

Как сообщал Телеграф, советник председателя ОП Алексей Арестович предложил изменить подход к мобилизации таким образом, чтобы это пошло на пользу моральному духу войска и экономике Украины.