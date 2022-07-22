Чи існує черговість мобілізації в регіонах: ЗМІ дізнались важливу деталь

У Міністерстві оборони пояснили підхід, яким керуються під час призову

В Україні триває загальна мобілізація, яка проходить з врученням повісток у громадських місцях, яке здійснюється усіма уповноваженими особами, котрі передбачені законом. Тим часом, громадян турбує, що призов військовозобов’язаних може відбуватись за черговістю регіонів. Такі чути зокрема ширяться соцмережами.

Видання "Апостроф" з посиланням на власні джерела у Міноборони, спростувало ці побоювання. По суті, черговості наразі немає, військові комісаріати виходять не з умов більш довгострокового плану, а з чітко сформульованих поточних потреб війська.

Підставою для проведення мобілізації є закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Цим документом розробка мобілізаційних планів покладена на Генштаб. Він же визначає і черговість призову та обсяги залучення військовозобов'язаних до оборони країни. Такі плани розробляються на місцях на основі наявних вихідних даних. Окрім того, військові оцінюють мобілізаційну обстановку і враховують її при плануванні призову.

У Міноборони також повідомили, що вихідними даними вважають "отримані від штабу оперативного командування наряди на комплектування особовим складом, а також дані можливостей місцевої економіки та наявності мобілізаційних ресурсів".

Як повідомляв "Телеграф", радник голови ОП Олексій Арестович запропонував змінити підхід до мобілізації таким чином, щоби це пішло на користь моральному духу війська та економіці України.