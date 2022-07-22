Мобілізація по-новому та виїзд чоловіків закордон: Арестович зробив ряд цікавих заяв

Це дозволить підвищити загальний рівень мотивації серед військових і може бути корисно для економіки

На тлі загальної мобілізації, оголошеної в Україні через повномасштабне вторгнення російських військ, чимало військовозобов’язаних українців хочуть замість йти на фронт займатись роботою, в тому числі за кордоном. Проте, будь-яке ухиляння від служби може бути покаране. Тим не менше, позаштатний радник голови Офісу президента Олексій Арестович радить використати ситуацію на користь державі.

Як заявив Арестович під час спільного ефіру з російським блогером та юристом Марком Фейгіним, Україні потрібно ввести диференційований підхід до мобілізації та розширити список тих, кому дозволений виїзд за кордон. Прийняти це рішення він "відчайдушно порадив" тим, хто відповідальний за мобілізацію в Україні, адже сам Арестович на ситуацію в силу специфіки посади не впливає. "Треба забезпечити проходження військовими професіоналами або охочими добровольцями відповідних навчань, підготовки. А людей, які з низькою мотивацією, не хочуть служити і при цьому можуть приносити валюту, утримувати свої сім’ї і економіку, такі як моряки, треба випускати", – сказав радник голови ОП.

При цьому він висловив упевненість, що нинішній підхід до призову на військову службу і виїзду військовозобов’язаних продиктований не якимись злими намірами військового керівництва, а реальним баченням ситуації. Військові, за словами Арестовича, завжди володіють більшим обсягом інформації та обґрунтовують свої потреби. Тому це є питанням довіри у суспільстві. "Тут питання – ми довіряємо своїй армії в цей момент чи ні? Я довіряю", – додав він.

Як повідомляв "Телеграф", зараз змогу виїхати за кордон мають навіть не всі чоловіки, визнані непридатними до військової служби.