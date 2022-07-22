Мобилизация по-новому и выезд мужчин за границу: Арестович сделал ряд интересных заявлений

Это позволит повысить общий уровень мотивации среди военных и может быть полезно для экономики

На фоне всеобщей мобилизации, объявленной в Украине из-за полномасштабного вторжения российских войск, немало военнообязанных украинцев хотят вместо уходить на фронт заниматься работой, в том числе за рубежом. Однако любое уклонение от службы может быть наказано. Тем не менее внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович советует использовать ситуацию на пользу государства.

Как заявил Арестович во время совместного эфира с российским блогером и юристом Марком Фейгиным, Украине следует ввести дифференцированный подход к мобилизации и расширить список тех, кому разрешен выезд за границу. Принять это решение он "отчаянно посоветовал" ответственным за мобилизацию в Украине, ведь сам Арестович на ситуацию в силу специфики должности не влияет. "Нужно обеспечить прохождение военными профессионалами или желающими добровольцами соответствующих учений, подготовки. А людей, которые с низкой мотивацией, не хотят служить и при этом могут приносить валюту, содержать свои семьи и экономику, такие как моряки, надо выпускать", — сказал советник главы ОП.

При этом он выразил уверенность, что нынешний подход к призыву на военную службу и выезду военнообязанных продиктован не какими-то злыми намерениями военного руководства, а реальным видением ситуации. Военные, по словам Арестовича, всегда обладают большим объемом информации и обосновывают свои потребности. Поэтому это вопрос доверия в обществе. "Здесь вопрос – мы доверяем своей армии в этот момент или нет? Я доверяю", – добавил он.

Как сообщал Телеграф, сейчас возможность выехать за границу имеют даже не все мужчины, признанные непригодными к военной службе.