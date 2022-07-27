Мобилизация в Украине продолжается: какие сроки

Необученных гражданских на фронт не отправляют

В Украине продолжается всеобщая мобилизация из-за вторжения россии в Украину — наши военные нуждаются в пополнении рядов. Мобилизация длится 90 дней с момента ее объявления, но может быть продлена.

Согласно последнему продлению — мобилизация будет длиться до 23 августа этого года с возможностью снова ее пролонгировать. Ей подлежат военнообязанные мужчины и женщины от 18 до 60 лет. В первую очередь — с опытом военной службы или после военной кафедры.

В последнюю очередь будут привлекать тех, кто подлежит так называемой четвертой волне — все военнообязанные граждане без ограничений по возрасту и здоровью. Тех у кого нет опыта, для начала обучают в центрах ВСУ и только после этого направляют в части.

Читайте также: Категория Украина Мобилизация в Украине: на сколько штрафуют за нарушения правил и какие есть особые условия для ВПЛ Нарушение правил воинского учета и уклонение влечет за собой наказание — от штрафа до уголовной ответственности

Согласно данным "Опендатабота", количество уклонистов уменьшилось летом — за июнь было опубликовано только четыре производства, тогда как в первые месяцы вторжения эта цифра достигала 198 среднемесячно. В сравнении с 2015 годом за первые полгода зарегистрировали в четыре раза меньше дел из-за уклонения от призыва.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие виды повесток бывают, а также в каком случае можно от нее отказаться. Есть также перечень необходимых навыков для будущего бойца, которого мобилизовали.