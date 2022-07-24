Мобилизация продолжается: когда можно отказаться от получения повестки

Украинцев все еще зовут в армию для выполнения долга по защите Родины

В Украине минимум до конца лета продлится всеобщая мобилизация, связанная с полномасштабным вторжением россии. Многие украинцы уже получили или продолжают получать повестки. Однако важно проверять документ, прежде чем его вручат — во избежание всяческих эксцессов. Тем более, что в некоторых случаях от повестки можно отказаться.

Когда именно, напомнит "Телеграф", ссылаясь на информацию "24 канала". Стоит отметить, что процесс отказа от повестки должен проходить в присутствии свидетелей.

Заполнять повестку во время непосредственного вручения военнослужащим не рекомендуется. Юристы объясняют, что такой процесс можно расценить как подделку документов. Однако если вам уже принесли заверенный документ, внимательно изучите его содержание.

Отказаться от вручения повестки можно в двух случаях:

если вы заметили, что ваши паспортные данные указаны неправильно;

если документ в целом заполнен с ошибками.

Имейте в виду, что процесс вашего отказа должен быть официально подкреплен с помощью свидетелей. В таком случае должен быть составлен официальный акт об отказе, который потом будет направлен в военкомат.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему не стоит выбрасывать полученные повестки и какое наказание за это может грозить.

Также мы писали, почему Украина до сих пор не останавливает всеобщую мобилизацию.