Мобилизация продолжается: какие повестки могут получить украинцы и что должен содержать документ

Украинцы продолжают пополнять ряды ВСУ и других военных формирований

В Украине правительство приняло решение о продлении срока проведения общей мобилизации до 23 августа 2022 года. Поэтому призыву подлежат все граждане в возрасте от 18 до 60 лет, способные выполнять воинскую обязанность. Призыв на военную службу в стране совершают путем вручения повесток. "Телеграф" решил разобраться, что представляют собой эти документы.

Согласно с законом Украины существует четыре вида повесток, которые вручают военнообязанным.

Для уточнения учетных данных

Документы такого рода вручаются населению для того, чтобы в дальнейшем внести сведения в базу данных о лице, его семейном положении, месте работы, наличии детей и т.д. Результатом уточнения могут служить основания для освобождения от службы в армии или отсрочки от призыва на срочную военную службу.

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Как рассказал юрист Андрей Новак, обычно украинцы самостоятельно не обновляют данные о наличии\получении инвалидности или о том, что кто-то из близких пропал без вести или получил смертельные травмы в АТО. Для того чтобы соответствующие данные обновлялись, в стране была внедрена повестка дня — для уточнения информации.

Для прохождения военно-врачебной комиссии

Каждый военнообязанный гражданин должен в обязательном порядке пройти медицинское обследование, в рамках которого определяется, может ли лицо служить в армии (его пригодность) или нет.

Читайте также: Категория Украина Выдавать повестки в магазинах и на улице запрещено или нет: объяснение военного комиссара Приоритет отдается людям с опытом боевых действий и необходимой подготовкой, однако это не означает, что мобилизуют только их

На срочную военную службу

Как правило, в такого типа повестках указывают срок, когда гражданин должен явиться на призывной участок для дальнейшего отправления на срочную службу. Стоит отметить, что пока такие документы украинцам не выдают, ведь призывы на срочную военную службу в Вооруженные силы и другие военные формирования не проводится из-за всеобщей мобилизации, внедренной в Украине из-за военной агрессии россии.

Мобилизационное распоряжение

Такой вид повесток вручается, как правило, исключительно военнообязанным, прошедшим медицинскую комиссию и признанными пригодными к несению военной службы. В мобилизационном распоряжении должна быть прописана обязанность явиться на сборный призывной пункт в течение 24 часов после объявления мобилизации.

Ранее "Телеграф" сообщал, что необходимо делать украинцам, получившим повестку — простая подробная инструкция для военнообязанных.

Также напомним, считается ли законным вручение повесток представителями правоохранительных органов.