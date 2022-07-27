Мобілізація в Україні продовжується: які терміни

Ненавчених цивільних на фронт не відправляють

В Україні триває загальна мобілізація через вторгнення росії в Україну — наші військові потребують поповнення лав. Мобілізація триває 90 днів з моменту її оголошення, але може бути продовжена.

Згідно з останнім подовженням, мобілізація триватиме до 23 серпня цього року з можливістю знову її пролонгувати. Їй підлягають військовозобов’язані чоловіки та жінки віком від 18 до 60 років. Насамперед — із досвідом військової служби або після військової кафедри.

В останню чергу залучатимуть тих, хто підлягає так званій четвертій хвилі — всі військовозобов’язані громадяни без обмежень за віком та здоров’ям. Тих, хто не має досвіду, для початку навчають у центрах ЗСУ і тільки після цього направляють у частини.

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За даними "Опендатабота", кількість ухилянтів зменшилася влітку — за червень було опубліковано лише чотири провадження, тоді як у перші місяці вторгнення ця цифра сягала 198 середньомісячно. У порівнянні з 2015 роком за перші пів року зареєстрували вчетверо менше справ через ухилення від призову.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які види повісток бувають, а також у якому разі можна від неї відмовитися. Є також перелік необхідних навичок майбутнього бійця, якого мобілізували.