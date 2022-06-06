Мобілізація триває: які повістки можуть отримати українці та що повинен містити документ

Українці продовжують поповнювати ряди ЗСУ та інших військових формувань

В Україні уряд прийняв рішення щодо подовження терміну проведення загальної мобілізації до 23 серпня 2022 року. Тож призову підлягають усі громадяни, віком від 18 до 60 років, які здатні виконувати військовий обов'язок. Призов на військову службу в країні здійснюють шляхом вручення повісток. "Телеграф" вирішив розібратися, що являють собою ці документи.

Згідно із законом України, існує чотири види повісток, які вручають військовозобов'язаним.

Для уточнення облікових даних

Документи такого роду вручаються населенню для того, щоб в подальшому внести відомості до бази даних про особу, її сімейне становище, місце роботи, наявність дітей тощо. Результатом уточнення можуть бути підстави для звільнення від служби в армії або відстрочення від призову на строкову військову службу.

Перевірені новини про війну і не тільки — шукайте в нашому Telegram

Як розповів юрист Андрій Новак, зазвичай українці самостійно не оновлюють дані про наявність\отримання інвалідності або про те, що хтось із близьких зник безвісти або зазнав смертельних травм у АТО. Для того, щоб відповідні дані оновлювалися, в країні було впроваджено такий порядок денний — для уточнення інформації.

Для проходження військово-лікарської комісії

Кожен військовозобов'язаний громадянин повинен в обов'язковому порядку пройти медичне обстеження, в рамках якого визначається, чи може особа служити в армії (її придатність) чи ні.

Читайте також: Категорія Україна Видавати повістки у магазинах і на вулиці заборонено чи ні: пояснення від військового комісара Наразі пріоритет віддається людям з досвідом бойових дій та необхідною підготовкою, проте це не означає, що мобілізують лише їх

На термінову військову службу

Як правило у такого типу повістках вказують термін, коли громадянин повинен з'явитися на призовну ділянку для подальшого відправлення на строкову службу. Варто відзначити, що наразі такі документи українцям не видають, адже заклики на термінову військову службу до Збройних сил та інших військових формувань не проводиться через загальну мобілізацію, впроваджену в Україні через військову агресію росії.

Мобілізаційне розпорядження

Такий вид повісток вручається, як правило, виключно військовозобов'язаним, які пройшли медичну комісію та визнані придатними до несення військової служби. У мобілізаційному розпорядженні має бути прописаний обов'язок з'явитися на збірний призовний пункт протягом 24 годин після оголошення мобілізації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що необхідно робити українцям, які отримали повістку — проста детальна інструкція для військовозобов'язаних.

Також нагадаємо, чи вважається законним вручення повісток представниками правоохоронних органів.